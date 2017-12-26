ÇKS başvuru uyarısı

Daha önce 30 Haziran 2017 olarak ilan edilen son başvuru tarihinin 31 Aralık 2017 tarihine uzatıldığı hatırlatıldı. ÇKS kaydının desteklerden yararlanmak için bir ön şart olduğuna vurgu yapılarak, kaydı olmayan çiftçilerin desteklerden yararlanmayacağı ifade edildi. ÇKS başvurusunun çiftçi açısından ihmal edilmemesi gerektiği ifade edilerek, ‘Çiftçilerimizin, 2017 yılı desteklerinden faydalanabilmeleri için, olası sıkışıklıkları düşünerek son günü

beklenmeden, alacakları çiftçi belgesi ve diğer belgeler ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayın son iki gününün tatil gününe gelmesi nedeniyle çiftçilerimiz başvuru işlemlerini 29 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlamalarında fayda vardır’ denildi.