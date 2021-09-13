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Yozgat
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ÇiTLEK ÇIKMAZI!

Yozgat’ta bu yıl kuraklığa rağmen eğlencelik olarak adlandırılan ayçiçeği üretiminden istenilen düzeye yakın verim alınmasına karşın, hem destekleme verilmemesi hem de fiyatların tüccarın insafına bırakılması çiftçiyi zora soktu.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:17
ÇiTLEK ÇIKMAZI!

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü denetiminde 2105 yılından itibaren bitkisel yağ açığını kapatmak amacıyla yürütülen ayçiçeği ekim alanlarını genişletme çalışmalarında olumlu sonuçlar alınmasına karşın fiyatlarda yaşanılan dengesizlik çiftçiyi zor durumda bırakıyor. Yozgat il genelinde yaklaşık yüz bin dekarlık alanda çerezlik ve yağlık ayçiçeği ekiminin yapıldığı hatırlatıldı, bakanlığın ülkenin bitkisel yağı açığını kapatmak amacıyla yağlık ayçiçeği üretimine destek verdiği bildirildi. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, ayçiçeği üreticisinin yaşadığı sıkıntıları dile getirirken, ‘’Ayçiçeği piyasası 3-5 kişinin insafına bırakılmasın’’ çağrısında bulundu. Oda Başkanı Güngör, hububatta olduğu gibi çekirdek alımında da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Türk Şeker, Tarım Kredi Kooperatifi gibi kurumların sahaya inmesini istedi. Güngör, ‘’Çiftçiden kilogramı 5-6 liraya alınan çekirdek markette 30 liradan satılıyor. Aradaki 25 lirayı alnı terlemeden kimler götürüyor? Devletimiz bu haksız ve merhametsiz ticarete acilen el atmalı ve müdahale alımları yapmalıdır’’ dedi.
Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik de, Yerköy ilçesinde genel olarak buğday, arpa, şekerpancarı, soğan, patates, kavun, karpuz ile birlikte geçen sene fiyatların yüksek olması nedeniyle bu yıl alternatif olarak eğlencelik Ayçiçeği ekiminin yoğun olarak yapıldığını kaydetti. Çelik, ‘’Sadece Yerköy ilçemiz köylerimiz yaklaşık 15 bin dekar alanda Ayçiçeği ekildi. Kuraklığa rağmen çiftçi elde ettiği ürünle mutlu oldu. Marketlerde kilosu 30 liraya kadar satılan eğlencelik Ay Çekirdeğini 10-15 liradan bile satamıyor. Hasat yapan çiftçiler ürünü kurutmaya başladı. Eğelenecektik Ay Çekirdeğini de destekleme kapsamına alması gerekir’’ diye konuştu. 
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Geliştirme Projesi kapsamında tohum dağıtımında bulunuyor. Geçen yıl bin 500 dekarda 750 kilo yağlık Ayçiçeği tohum dağıtımı yapan Tarım Müdürlüğü, deneme parselleri kurma aşamasında 19 üreticiyle Ayçiçeği projesi uyguladı. Bu yıl ise bakanlık tarafından 2 ton tohum gönderdi, 60 üreticiye dağıtıldı. Proje alanı 4 bin dekara çıkarıldı. 

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ÇiTLEK ÇIKMAZI!
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