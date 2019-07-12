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ÇiN SEDDiNi AŞTIK

KADIŞEHRİ ilçesinin Kabalı köyünde, köylüler tarafından arazileri birleştirilerek hayata geçirilen Meyve Bahçesi’nde yetiştirilen kiraza talep Çin’den geldi. Türkiye’den bu yıl ilk kez Yozgat’tan Çin’e gerçekleştirilen Kiraz ihracatı sonrasında, talep arttı.

ÇiN SEDDiNi AŞTIK

KADIŞEHRİ ilçesinin Kabalı köyünde, köylüler tarafından arazileri birleştirilerek hayata geçirilen Meyve Bahçesi’nde yetiştirilen kiraza talep Çin’den geldi. Türkiye’den bu yıl ilk kez Yozgat’tan Çin’e gerçekleştirilen Kiraz ihracatı sonrasında, talep arttı.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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ÇiN SEDDiNi AŞTIK

Yurdun farklı bölgelerinden Çin’e 1 milyon 380 bin dolarlık ihracat yapıldı. Kabalı Köyünden bu yıl Çin’e yaklaşık 5 bin ton kiraz ihraç edildiği, Çin’den gelen işadamların önümüzdeki yıllarda da Kadışehri ilçesinden meyve ihraç etmek istediklerini belirtip, bahçede incelemelerde bulundukları kaydedildi. Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye’nin, yıllık 800 milyon dolar kiraz ithal eden Çin’e kiraz ihraç etmek için 2010 yılından beri sürdürdüğü mücadelede mutlu sona ulaştığı da kaydedildi. Türkiye tarihinde ilk kez bu yıl ihracat vizesi aldığı Çin’e 1 milyon 380 bin dolarlık kiraz ihraç etti. Hong Kong’a ise, yüzde 76’lık artışla 3 milyon 357 bin dolarlık Türk kirazı gönderildi. Çinlilerin sofrasında kiraz olmasının prestij göstergesi olduğu, Çinlilerin kirazı çok sevdiğini belirtildi. Çin’e kiraz ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın işbirliğinde yürütülen çalışmalarda mutlu sona ulaşıldığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay’ın da kiraz ihracatının önündeki engellerin kaldırılması noktasında önemli girişimlerde bulunduğu da öğrenildi. Çin’e kiraz ihracatı ile anlaşmanın sezon ortasında imzalandığı bilgisi paylaşıldı. İki ülke arasındaki anlaşmanın imzalanmasında her iki bakanlık ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın da büyük payının bulunduğunun altı çizildi. Çin’in kiraz ihracatı için önümüzdeki yıllarda en büyük ihraç pazarı olmaya namzet olduğu bildirildi. Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerine kiraz ve diğer yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatının arzu edildiği, Çin’den gelen bir heyetin Kabalı Meyve tesislerinde de incelemelerde bulunduğu bilgisi alındı. 

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