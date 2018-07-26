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Çimde ikinci hasat

YOZGAT şartlarında kıraç alanlarda yetişme durumunu deneyip, gözlemlemek amacıyla yapılan deneme ekimi yapılan İtalyan Çimi bitkisinin bu yıl ikinci hasadı da yapıldı.

Çimde ikinci hasat

YOZGAT şartlarında kıraç alanlarda yetişme durumunu deneyip, gözlemlemek amacıyla yapılan deneme ekimi yapılan İtalyan Çimi bitkisinin bu yıl ikinci hasadı da yapıldı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Çimde ikinci hasat

Deneme, Yozgat Merkez Kuşçu köyünde önder çiftçi Nezir Peker'e ait 13 dekarlık arazide yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat'ta ilk defa, İtalyan Çimi olarak da bilinen Ryegrass ekimini geçen sene üretim sezonunda yaptıklarını, olumlu sonuçlar aldıklarını hatırlattı. Özdemir, ‘Hayvancılık yapan çiftçilerimizle birlikte bu ürünün ekim ve üretim alanını artırmak amacıyla güzlük olarak 2018 üretim sezonunda ilimizin 5 değişik bölgesinde ekimlerini yaptık. Amacımız daha iyi ve kaliteli kaba yem üreterek hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin fazla et ve süt almalarını sağlamak dolayısıyla hayvancılıkta kârlılığı artırmaktır. Ayrıca çiftçilerimizin ufkunu açmak, hep daha iyiye ve daha güzele layık olan çiftçimizin daha az giderle daha fazla kazanç elde etmelerini sağlamaktır’’ dedi.
Tarım Müdürü Özdemir, hem kışlık olarak, hem kuru alana, hem de toprak işlemesiz olarak ekim yapılarak, başarı sağlandığının altını çizdi. Özdemir, ‘’2017 yılının ekim ayında kıraç alanlarda ve toprak işlemesiz olarak Yozgat şartlarında yetişme durumunu denemek amacıyla buğday hasadının üzerine hiçbir toprak işlemesi yapmadan doğrudan ekim mibzeri ile ryegras ektik. Hiçbir sulama yapılmadı. Sadece ekimle birlikte taban gübresi ve bahar aylarında üst gübresi atıldı. Bahar aylarında yağan yağmurlarla birlikte bitki büyüdü. 4 Mayıs 2018 tarihinde ilk biçimi almıştık. Şimdi ise ikinci biçimini alıyoruz. Kuruda ve toprak işlemesiz olarak 2 biçim almamız bizi çok mutlu etti’’ diye konuştu.
Yozgat Tarım Müdürü Özdemir, Ryegras bitkisinin suyu çok seven, verimli toprak isteyen bir bitki olduğunu hatırlattı. Özdemir, bu nedenle bu bitkiyi özellikle sulu alanlarda, taban arazilerde tavsiye ettiklerini kaydetti. Özdemir, ‘’Direk otlatmaya uygun şişkinlik yapmayan besleyici değeri yüksek olan bir yem bitkisidir. Bu yaptığımız deneme çalışması gösteriyor ki kıraç alanlarda da bu ürün ekilebilir. Ama yağışın bol olduğu mevsimlerde taban arazilerde kıraç alanlara da ekilebilir. Burada bunun sonucunu görüyoruz. Çiftçilerimize toprak işlemesiz tarımı ve hayvancılık yapan bütün çiftçilerimize ise besleyici değeri yüksek olan direkt otlatmaya uygun İtalyan Çimini ekmelerini tavsiye ediyoruz. Çiftçilerimiz isterlerse İl ve İlçe Müdürlüklerimize gelerek ekim ve üretimi ile ilgili bilgi alabilirler" ifadelerini kullandı.

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