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Çim biçimi yapıldı

YOZGAT İl Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü, Şefaatli İlçesinin Çaydoğan köyü ile Yozgat Merkez Divanlı Mahallesi’nde yazlık olarak ekimini yaptırdığı İtalyan Çimi ilk biçimlerini de yaptı.

Çim biçimi yapıldı

YOZGAT İl Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü, Şefaatli İlçesinin Çaydoğan köyü ile Yozgat Merkez Divanlı Mahallesi’nde yazlık olarak ekimini yaptırdığı İtalyan Çimi ilk biçimlerini de yaptı.

18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Çim biçimi yapıldı

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Mehmet Gencer, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Gökay Yıldız, Şefaatli İlçe Müdürü Neslihan Tosakal, teknik personel ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler çim biçimi etkinliğinde hazır bulundu. İl Müdürü Özdemir, İtalyan çiminin tek yıllık bir buğdaygil yem bitkisi olduğunu belirterek, ‘’Yazlık ve kışlık olarak ekilebiliyor. Biz kışlık olarak tavsiye ediyoruz. Bir yıl içerisinde birkaç biçim alınabilmektedir. Sulanabilen taban arazilerde tavsiye ediyoruz. Kıraçta da yetişebiliyor ancak yeterli yağış istiyor. Yağışlar bol olduğu takdirde kıraç alanlarda da ekilebilir. Yağış yetersiz olunca büyümüyor.  Hayvanlar direk yayılabiliyor. Protein oranı yoncanınki ile aynıdır. Yonca gibi hayvanlarda şişkinlik yapmıyor. Avrupa’da özellikle yayılım amacıyla otlak alanlarına ekiliyor. Tarlaya ekilip tarla bölünerek sıra ile belli aralıklarla hayvanlar otlatılabilir’’ dedi.
Şefaatli ve Divanlı’daki ürünün çok güzel olduğunu da kaydeden Özdemir, törene katılan çiftçilerin sonuçtan memnun olduklarını gördüklerini söyledi. Özdemir, tarlada biçim yapılırken, çiftçilere İtalyan Çiminin yetiştirilme şartları, faydaları hakkında bilgi verdi.

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