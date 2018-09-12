ÇiLEKTE KADIN ELi

Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin arka planda kalan emeklerini gün yüzüne çıkarmak ve köylü kadınların üretime katkılarını artırarak alternatif ürün yaygınlaştırmak amacıyla proje hazırlandı. KOP İdaresi tarafından 2018 üretim sezonunda proje kabul edilerek uygulanmaya konuldu. En fazla sebze yetiştiriciliği yapılan Kuşçu ve Başıbüyüklü köylerinde uygulanan proje kapsamında kadınlara çilek yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi. Eğitime katılan kadın çiftçiler daha sonra Kayseri ili Develi ilçesinde modern çilek bahçeleri gezdirilerek bilginin yanında görsel olarak konuyu öğrenmeleri sağlandı. Kuşçu ve Başıbüyüklü köylerinde uygulama konusunda istekli ve gönüllü 10 kadın çiftçiye 1' er dekarlık arazide modern çilek bahçesi kurularak üretimin yapılması konusunda çalışmalara başlandı. İl Müdürlüğü bünyesindeki görevli proje ekibi ise bahçelerin kontrolünü düzenli olarak yaparak, çiftçilerle koordinasyonu sürdürüyor.

