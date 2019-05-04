Çilekler üretime hazır

Yozgat’ta 10 kadın çiftçi ile Merkez Başıbüyüklü ve Kuşçu köylerinde kurulan 10 dekarlık çilek bahçelerinin denetimlerinin yapıldığı, üretime hazır oldukları belirtildi. Çilek üretiminde ilk ekilen yıl fidelerin kök yapısının güçlenmesi için üretim yapılmamasının tavsiye edildiği belirtilerek, bu yıl bahar döneminde geçen yıldan eskiyen malçların değiştirildiği, fidelerin budama ve bakımlarının yaptırıldığı kaydedildi. Bu sene Başıbüyüklü ve Kuşçu köylerinde kadın çiftçilerle iyi bir yerli çilek üretiminin hedeflendiği ifade edildi.

