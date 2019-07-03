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Çilekler renk verdi

KADIŞEHRİ ilçesinde KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca verilen mali destekle uygulamaya konulan Çilekop Projesi kapsamında tesis edilen bahçede çilekler renklenmeye başladı.

Çilekler renk verdi

KADIŞEHRİ ilçesinde KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca verilen mali destekle uygulamaya konulan Çilekop Projesi kapsamında tesis edilen bahçede çilekler renklenmeye başladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Çilekler renk verdi

Fide dikimleri Mayıs ayının son haftasında yapılan çilek bahçesinde Kaymakam Fikret Dağ,  İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Günaydın, İlçe Tarım Kredi Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte incelemelerde bulundu.  Kaymakam Fikret Dağ, proje kapsamında dikimleri yapılan toplam 10 dönümlük alanda çileklerin kendisini göstermeye başladığını, hasat yapılacak konuma geldiğini söyledi. Kaymakam Dağ, ‘İlçemizde işsizliği azaltmak, gelir seviyesini yükseltmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız projeye KOP İdaresi mali destek sağladı. Bu nedenle KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın İhsan Bostancı ile birlikte KOP personeline, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Osman Günaydın ile Tarım Kredi Kooperatif Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan’a da desteklerinden ötürü teşekkür ederim’ dedi.

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