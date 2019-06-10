Çilek üretimini sevdik

Yozgat’ın Başıbüyüklü Köyünde Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından proje kapsamında tesis edilen çilek bahçesinde Aysel ve Zeynep Ekici isimli kadınlar ilk hasadı alıp, satışa sundu. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelinde alternatif ürün ekimini yaygınlaştırmak, kadınların üretime katkılarını sağlamak amacıyla hazırladığı proje kapsamında çilek üretimi yapan kadınlar, geçen yıl kurulan bahçeden ilk ürünleri almaya başladıklarını kaydetti. İlk yıl verimin düşük olduğunu, bu yıl ise arttığını anlatan kadın üreticiler, daha önce salatalık, domates, biber ektikleri tarlada şimdi çilek üretmeye başladıklarını, bunun daha kolay olduğunu, kazancının da daha iyi olduğunun altını çizdiler.