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Çilek üretimi artıyor

YOZGAT Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, KOP’un mali destek verdiği ‘Çilek üreten eller’ projesi kapsamında tesis edilen çilek bahçelerinden ürün alınmaya başlandı.

Çilek üretimi artıyor

YOZGAT Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, KOP’un mali destek verdiği ‘Çilek üreten eller’ projesi kapsamında tesis edilen çilek bahçelerinden ürün alınmaya başlandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Çilek üretimi artıyor

Kadın çiftçilerin arka planda kalan emeklerini gün yüzüne çıkarmak, üretime katkılarını artırmanın yanında tarımsal faaliyette tarla bitkileri ağırlıklı bir ürün yelpazesiyle sınırlı kalan Yozgat’ta alternatif bir ürün tanıtmak, yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan proje ilgi gördü. Tarım İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Projenin KOP tarafından kabul edilerek, 2018 üretim sezonunda uygulamaya konulduğunu, kadın çiftçilere çilek yetiştiriciliği ile ilgili eğitim verilmesi, uygulama konusunda istekli, gönüllü 10 kadın çiftçiye birer dekarlık arazide modern çilek bahçesi kurularak, üretimin yapılmasının planlandığını söyledi. Özdemir, ‘’Projemizle 10 kadın çiftçimize birer dekar alanda çilek bahçesi kurulmuştur. İlimiz merkez köylerinden Başıbüyüklü ve Kuşçu köylerinde uygulanan projede geçtiğimiz sezon kurulumu yapılan bahçelerden ilk ürünler alınmaması gerektiğinden çiçekleri koparılarak yerine alıştırılan çilek fidelerimiz, bu sezon meyvelerini vermeye başlamıştır. Hasada başlayan çiftçilerimiz satışlarında oldukça iyi olduğunu ve aile bütçelerine ciddi ekonomik katkı sağladıklarını belirtmişlerdir. Yozgat tarımına alternatif ürünler kazandırmak olan projemiz amacına fazlasıyla ulaşmış olup, diğer çiftçilerimize de örnek teşkil etmiştir’’ dedi.

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