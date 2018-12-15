Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90529
ALTIN
213.658
DOLAR
5.3738
STERLİN
6.7554
EURO
6.0725

ÇiLEK PROJESiNE DESTEK

KADIŞEHRİ ilçesinde, tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla hazırlanan çilek üretim projesi KOP tarafından mali destek verilmesi uygun bulundu.

ÇiLEK PROJESiNE DESTEK

KADIŞEHRİ ilçesinde, tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla hazırlanan çilek üretim projesi KOP tarafından mali destek verilmesi uygun bulundu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
15 Okunma
ÇiLEK PROJESiNE DESTEK

Kadışehri Kaymakamlığı koordinatörlüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Kadışehri’nde çiçek açan çilek’ Projesi hazırlandı. Pdoje, kısa adı KOP olan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2018 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kabul edildi. Proje kapsamında, Kadışehri ilçesinin Yanık ve Derbent Köylerindeki 16 önder çiftçiye ait toplam 64 dekar alanda yaklaşık 500 bin lira bütçeli çilek bahçeleri kurularak, organik üretim yapılması planlandı. Daha önce hazırladığı meyvecilik projesini Kabalı köyünde hayata geçirerek, Türkiye'ye örnek olan Kadışehri, bu kez Çilek üretimi ile dikkatleri üzerine çekmenin planlaması ile kolları sıvadı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mandacılık gelişecek
Mandacılık gelişecek
Meralar ıslah ediliyor
Meralar ıslah ediliyor
Parayı Tarıma Yatırdık
Parayı Tarıma Yatırdık
Soğanda fiyat artışı
Soğanda fiyat artışı
ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK
ZAHMETSiZ TARIMI SEVDiK
Ayçiçeğinde verim artışı
Ayçiçeğinde verim artışı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim