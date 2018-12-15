ÇiLEK PROJESiNE DESTEK

Kadışehri Kaymakamlığı koordinatörlüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Kadışehri’nde çiçek açan çilek’ Projesi hazırlandı. Pdoje, kısa adı KOP olan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2018 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kabul edildi. Proje kapsamında, Kadışehri ilçesinin Yanık ve Derbent Köylerindeki 16 önder çiftçiye ait toplam 64 dekar alanda yaklaşık 500 bin lira bütçeli çilek bahçeleri kurularak, organik üretim yapılması planlandı. Daha önce hazırladığı meyvecilik projesini Kabalı köyünde hayata geçirerek, Türkiye'ye örnek olan Kadışehri, bu kez Çilek üretimi ile dikkatleri üzerine çekmenin planlaması ile kolları sıvadı.