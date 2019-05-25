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Çilek fideleri toprakla buluştu

KADIŞEHRİ ilçesinde Kaymakamlık tarafından hazırlanıp, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kabul edilerek, mali destek verilmesi uygun bulunan Çilek Projesini hayata geçirmek üzere belirlenen alanda çilek fideleri toprakla buluşturuldu.

Çilek fideleri toprakla buluştu

KADIŞEHRİ ilçesinde Kaymakamlık tarafından hazırlanıp, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kabul edilerek, mali destek verilmesi uygun bulunan Çilek Projesini hayata geçirmek üzere belirlenen alanda çilek fideleri toprakla buluşturuldu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Çilek fideleri toprakla buluştu

Kaymakam Fikret Dağ, Çilek Projesi kapsamında dikimlere başlayarak, toplam 10 dönüm alanda çilek yetiştirilmesinin ilk etapta planlandığını söyledi. Kaymakam Dağ, ‘’İlçemizde işsizliği azaltmak, gelir seviyesini yükseltmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız projenin ilçemize hayırlı olmasını dilerim’’ dedi. Kaymakam Dağ, desteklerinden ötürü KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Günaydın, Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Mustafa Çalışkan’a teşekkür etti. 

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