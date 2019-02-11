Yenifakılı ilçesinde Şeker şirketi tarafından kurulması planlanan ‘Çiftlik Projesi’ masaya yatırıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, AK Parti İlçe Başkanı Sedat Sarıaslan ve İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Aslan da hazır bulundu. Kurulacak olan ‘Çiftlik Projesi’ konusunda fikir alışverişinde bulunuldu, projenin en kısa sürede hayata geçirileceği kaydedildi. Milletvekili Başer, Şeker Başkanı Akay ile birlikte Ovakent Beldesine giderek, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Büyük ile birlikte belde meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.