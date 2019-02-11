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Çiftlik Projesi

KAYSERİ ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları Başkanı Hüseyin Akay, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte Yenifakılı ilçesi ve Ovakent Beldesini ziyaret etti.

Çiftlik Projesi

KAYSERİ ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları Başkanı Hüseyin Akay, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile birlikte Yenifakılı ilçesi ve Ovakent Beldesini ziyaret etti.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Çiftlik Projesi

Yenifakılı ilçesinde Şeker şirketi tarafından kurulması planlanan ‘Çiftlik Projesi’ masaya yatırıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, AK Parti İlçe Başkanı Sedat Sarıaslan ve İl Genel Meclis Üyesi Cevdet Aslan da hazır bulundu. Kurulacak olan ‘Çiftlik Projesi’ konusunda fikir alışverişinde bulunuldu, projenin en kısa sürede hayata geçirileceği kaydedildi. Milletvekili Başer, Şeker Başkanı Akay ile birlikte Ovakent Beldesine giderek, AK Parti Belediye Başkan Adayı Yusuf Büyük ile birlikte belde meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. 

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