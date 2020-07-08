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Çiftlik kurdu

Sarıkaya’da bir üretici, manda sütü ve yoğurdu tüketmesi önerilen annesi için aldığı 2 mandanın süt, yoğurt, kaymak ve tereyağına gelen talebe yetişemeyince 3 yılda hayvan sayısını 125'e çıkararak çiftlik kurdu.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:33
Çiftlik kurdu

SARIKAYALI üretici, kronik rahatsızlıkları bulunan ve manda sütü ile yoğurdu tüketmesi önerilen annesi için aldığı 2 mandanın süt, yoğurt, kaymak ve tereyağına ilgi artınca 3 yılda hayvan sayısını 125'e çıkardı. Sarıkaya ilçesi Kürkçü köyünde koyun ve inek besleyen Ahmet Doğru, 78 yaşındaki KOAH hastası annesine manda sütü ve yoğurdu önerilince 2 manda satın aldı. Doğru, mandanın sütüne, yoğurduna ve kaymağına komşularından da talep gelince hayvan sayısını artırmaya başladı. 3 yılda 125 mandaya sahip olan ve çiftlik kuran Doğru, mandanın süt ve ürünlerini Yozgat merkez ve ilçeleri başta olmak üzere Kayseri, İstanbul, Ankara, Konya, Kırşehir ve Antalya'ya gönderiyor. Süt ve tereyağını dondurarak gönderen Doğru, yoğurt ve kaymak almak isteyenlere de çiftliğinde satış yapıyor. Ahmet Doğru (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde daha önce inek ve koyun beslediklerini, manda işine ise annesinin hastalığından dolayı başladıklarını söyledi. Doğru, annesinin KOAH, şeker ve tansiyon hastası olduğunu belirterek, "Bize annemin hastalıkları için 'manda yoğurdu yesin iyi olur.' dediler. Bunun üzerine manda aldık. Ondan sonra sayıları arttı, şu anda 125 mandamız var. Süt, yoğurt, kaymak siparişlerini yetiştiremiyoruz" dedi. Devletin manda yetiştiriciliğini desteklediğine dikkati çeken Doğru, "Yem desteği alıyoruz, yavru desteği alıyoruz. Önceden koyun vardı, inek vardı, şu anda tamamen mandaya döndük, getirisi çok iyi Allah'a şükür" diye konuştu.
ÇOCUKLA İLGİLENİR GİBİ 
İLGİLENİYORUZ
Mandalarıyla çocukla ilgilenir gibi ilgilendiklerini söyleyen Doğru, "Manda suya yattığı için temizliğini yapıyoruz, üzerinin tozunu, çamurunu alıyoruz, camız suyu çok sevdiği için sıcak havalarda da zaman zaman yıkıyoruz" ifadesini kullandı. Hanife Doğru da "Süt ve yoğurt kayınvalideme de iyi oldu. Korona virüsten dolayı da manda süt ve yoğurdunun bağırsak dolaşımına çok iyi geldiği söylendi. Şu anda siparişleri yetiştiremiyoruz. Yoğurt, kaymak, tereyağı, peynir yapıyorum. Ürünleri Antalya, Konya, Kırşehir, Ankara, Kayseri, İstanbul'a gönderiyorum. Süt ve tereyağını dondurup gönderiyoruz. Yoğurdu araçlarıyla gelip alıyorlar. Bazı yerlerde kendimiz teslim ediyoruz. Mandacılık çok güzel" diye konuştu. Veteriner Hekim Rasim Karataş da manda sütünden elde edilen kaymak ve tereyağının çok lezzetli olduğunu dile getirdi. (Ömer Ertuğrul) 

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Çiftlik Kurdu
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