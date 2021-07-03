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Çiftçiye silajlık eğitimi

Yozgat’ta hayvancılık sektörü için büyük önem taşıyan silaj uygulaması konusunda çiftçilerin eğitilmesi amacıyla proje hazırlandı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:32
Çiftçiye silajlık eğitimi

Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘KOP ile Sarıkaya Silajını Paketliyor’ projesi için 435 bin lira ödenek tahsis edildi. Proje ile temin edilecek silaj paketleme makinesiyle yapılacak demonstrasyonlarla ve eğitimlerle, tüm silaj materyallerinin uygun olarak paketlenmesi, ürün depolaması, satışının kolaylaştırılması, yemin bozulmasıyla oluşan yem ve hayvan veriminde yaşanan kayıpların engellenmesi hedeflendi. İşgücü gereksiniminin azaltılması, alternatif bir gelir kaynağı oluşturulması, hayvan beslemede işletme yem maliyetlerinin azaltılmasının yanında proje ile çiftçi gelir seviyesinin arttırılması, hem hayvan hem insan sağlığına yönelik ekonomik üretimin yapılabilirliğinin gösterilmesinin de amaçlandığının altı çizildi. Proje kapsamında 100 çiftçiye 60 saatlik silaj yapımı, paketleme eğitimi verileceği, KOP tarafından da uygulama çalışmaları için mali kaynak aktarılacağı açıklandı. 

Anahtar Kelimeler:
Çiftçiye Silajlık Eğitimi
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