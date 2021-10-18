Çiftçiye KOP desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Yozgat ile birlikte 8 ilden oluşan KOP Bölgesinde, 95 bin 500 kilometrekarelik bir coğrafyada kamu kaynaklarının 4 milyon 500 bin insana eşit ve sürdürülebilir dağılımı için çaba harcadıklarını söyledi. Şahin, yaşanan küresel iklim değişikliklerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini, yakın bir gelecekte ise çok daha yakından hissedileceğine değindi. Şahin, ‘’KOP İdaresi olarak, yaşanan kuraklıkların etkilerini azaltabilmek adına tedbir amaçlı bölgemizdeki açık sulama sistemlerini kapalı sistemlere dönüştürerek zaten kıt olan su kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için gayret sarf ediyoruz. Tarımsal üretimde de iş birliklerini önceleyen proje destekleri ile tarımdaki verimi, katma değeri artırmayı amaçlıyoruz. Buradan hareketle uygulamaya konulan projeler, küresel iklim değişikliği ile mücadeleyi kapsayan destek projeleri konumundadır. Nem miktarının toprakta daha fazla tutulabilmesi, katı gübrenin kullanımının yaygınlaşması ile kimyasal gübre kullanımının azaltılması ve topraktaki organik maddenin artırılması gibi daha onlarca faydayı içinde barındıran önemli bir proje desteği sağlamış durumdayız’’ dedi. Şahin, çiftçilerin kendi imkanlarıyla ve her birinin ayrı ayrı almak zorunda oldukları hatta yıl içerisinde çok kısıtlı sürelerde kullanıldığı için üreticilere külfet sayılabilecek tarım makinelerini, milli kaynaklarda ortak hareket etme kültürü ile Ziraat Odası çatısı altında temin edilmesiyle üreticilerin ihtiyaçlarını buralardan karşılamaları, verimli ve sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine devam edebilmeleri açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi. *HABER MERKEZİ*