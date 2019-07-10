Çiftçiye iş güvenliği eğitimi

İki gün süreli eğitim çalışmasına 45 çiftçi ve tarım alanında çalışan işçiler katıldı. İki gün devam eden eğitim çalışmalarının ardından katılımcılara düzenlenen törenle katılım belgeleri verildi. Belge dağıtım töreninde Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı İrfan Akın, Oran Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız da katıldı. Koordinatör Yıldız, tören sonrasında Kadışehri ilçesinin Türkiye’ye örnek olan proje uygulama alanı Meyvecilik Tesislerini de gezdi. Yıldız, burada Genel Müdür Fahrettin Aksakal’a tesiste çalışan personel adına katılım belgesini takdim etti, Oran Kalkınma Ajansı’nın desteklemeleri hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.