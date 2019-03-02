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Çiftçiye gübre

KAYSERİ Şeker, 2019-2020 Şeker Pancarı Kampanya dönemi için sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere gübre dağıtımına başladı.

Çiftçiye gübre

KAYSERİ Şeker, 2019-2020 Şeker Pancarı Kampanya dönemi için sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere gübre dağıtımına başladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Çiftçiye gübre

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere 27 bin ton Amonyum Sülfat, 27 bin ton Kompoze olmak üzere toplamda 54 bin ton gübre dağıtılacağı belirtildi. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker olarak biz çiftçimizin, pancar tohumunu toprağa atmasından üretmiş olduğu pancarı fabrikaya teslim edinceye kadar geçen kampanya süresi boyunca her zaman yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Gayemiz, çiftçimizi, namerde değil merde dahi muhtaç etmemektir. Bu çerçevede gübre ihtiyaçlarını da zamanında, yeterince, uygun özellikte ve en uygun şartlarda temin ediyoruz”  dedi.

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