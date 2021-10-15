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Çiftçiye geriye dönük iade

Vergi Usul Kanununa eklenen bir madde ile çiftçiden destek ödemelerinde kesilen yüzde 4 stopaj vergisi kesintisi 5 yıl geriye dönük faizi ile birlikte iade edilecek. Geri iade edilecek vergi kesintisinin küçükbaş hayvancılıkta hayvan başı 8 ile 10 liraya karşılık gelmesi bekleniyor.

15 Ekim 2021 Cuma 00:03
Çiftçiye geriye dönük iade

Vergi Usul Kanununa eklenen bir madde ile çiftçiden destek ödemelerinde kesilen yüzde 4 stopaj vergisi kesintisi 5 yıl geriye dönük faizi ile birlikte iade edileceği, vergi kesintisinin küçükbaş hayvancılıkta hayvan başı 8 ile 10 liraya karşılık gelecek şekilde yapılmasının beklendiği bildirildi. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP grubunun da verdiği destek ile Vergi Usul Kanununa eklenen madde ile çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 5 yıl geriye yönelik faizi ile iade edileceğini bildirdi. Küçükbaş hayvan başı 8 ile 10 lira civarında bir desteklemenin geri ödenmesinin beklenildiğine vurgu yapılarak, iade desteğinin bir defaya mahsus olacağı, bundan sonraki yıllarda ise artık desteklemelerden yüzde 4 stopaj kesilmeyeceği bildirildi. 
DANIŞTAY KARARI
Öte yandan, çiftçilerin Danıştay'a açtıkları davanın çiftçilerin lehine sonuçlandığı da kaydedildi. Danıştay Üçüncü Dairesi tarafından yapılan incelemede, ‘Çiftçilere tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak, alan bazlı olarak yapılan mazot ve gübre desteği ödemesinin doğrudan gelir desteği mahiyetinde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda, çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemeleri üzerinden tahakkuk eden ve ödenen gelir (stopaj) vergisinde hukuka uyarlık yoktur. Bu nedenle vergi mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir’ kararı verildiği öğrenildi. Bu karar doğrultusunda da yasal düzenleme yapıldığı aktarıldı.

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