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ÇiFTÇiYE EK GiRDi DESTEĞi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre artan maliyetler nedeniyle çiftçiye ek girdi desteği yapılacak.

14 Mart 2022 Pazartesi 00:46
ÇiFTÇiYE EK GiRDi DESTEĞi

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ta da girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ekim yapmakta zorlanan çiftçilere ek girdi desteği yapılacak. 2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 2022 yılında verilecek ilave desteklerin nerelerde yapılacağı netleşti. 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 lira girdi desteğiyle beraber dekara toplamda 116 lira ödenmiş olacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerine bir defaya mahsus olmak üzere dekara 50 lira ek girdi desteği ödenecek. Ayrıca 2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında dekara arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltiğe 24 lira, aspire 5 lira, nohut ve kanolaya 20 lira, susama 4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 lira, patatese 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 lira, yer fıstığına 17 lira olarak ödenecek. Ayrıca Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği de 46 bin liradan 52 bin liraya çıkarıldı. Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışman olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 52 bin lira danışmanlık desteği ödemesi yapılacak. Danışmanlık desteği iki eşit dilim halinde ödenecek. Tarımsal yayım ve danışmanlık ödemesi kriterleri, denetleme ve cezaların uygulanması, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemesinden yararlanacak tarım danışmanı sayısı bütçe miktarlarına göre Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek. Öte yandan 2022 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği ödemelerine 2022 yılında bütçe imkanları dahilinde başlanacak.

Son Güncelleme: 13.03.2022 15:51
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