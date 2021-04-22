Çiftçiye böcek uyarısı

Ziraat Odası’ndan yapılan duyuruda, ‘’Mercimek üretimi yapan çiftçilerimiz tarlalarını kontrol etsinler. Bazı Mercimek tarlalarında hortumlu böcek zararı vardır. İlaçlama gereklidir’’ denildi. Hortumlu böcek erginlerinin, bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde, bitki 3–4 yapraklı dönemde iken zarar verdiği kaydedildi. Zararlının çoğunlukla yaprakçıkların kenarlarını dıştan içe doğru yarım ay şeklinde yiyerek zarar verdiğine dikkat çekildi. Ergin zararının 4–6 hafta sürdüğü, larvaların ise bitkinin kök ve nodozitelerinde beslenme yolu ile zararlı olduğunun altı çizildi.