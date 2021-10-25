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Çiftçiye 32 milyon liralık motorin avansı

Konya Şeker, yarın itibarıyla üreticiye 32 milyon 60 bin liralık motorin avansı dağıtılacağını duyurdu.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:18
Çiftçiye 32 milyon liralık motorin avansı

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre, Türkiye'nin en büyük 4 gıda şirketinden biri olan Konya Şeker, her zaman üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Pancar sökümünün yanı sıra bir taraftan da hububat ekimini sürdüren üreticilere Konya Şeker'in daha tohum tarlaya düşmeden başladığı ve Genel Başkan Recep Konuk'la geleneksel hale gelmiş olan desteklerinin motorin avansıyla devam edeceğini belirten Konya Şeker yetkilileri, yarın itibarıyla üreticiye 32 milyon 60 bin liralık motorin avansı dağıtılacağını bildirdi. Konya Şeker, hinterlandında bulunan 217 köyde ve 467 bin 263 dekarlık alanda 13 bin 735 üreticiye sözleşmeli olarak ektirdiği şeker pancarlarının, 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesiyle 7 gün 24 saat esasına göre alımını gerçekleştiriyor.

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