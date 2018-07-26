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ÇiFTÇiNiN YANINDAYIZ

YOZGAT Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Arslan, kooperatifin büyüyerek bölge çiftçisine hizmeti sürdürdüğünü, eksik kalan hizmetleri tamamlayıp, yenilerine imza atmak üzere göreve yeniden talip olduğunu belirtti.

ÇiFTÇiNiN YANINDAYIZ

YOZGAT Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Arslan, kooperatifin büyüyerek bölge çiftçisine hizmeti sürdürdüğünü, eksik kalan hizmetleri tamamlayıp, yenilerine imza atmak üzere göreve yeniden talip olduğunu belirtti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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ÇiFTÇiNiN YANINDAYIZ

Başkan Kürşat Arslan, 2012 yılında göreve geldiğini hatırlatarak, Görevi devraldığında kooperatifin büyük borç içinde ve yıllık cirosunun düşük vaziyette olduğunu ileri sürdü. Arslan, “Şu an itibariyle değerli kooperatif ortaklarımızın sayesinde borçsuz, yıllık cirosu 30 milyon lira olan bir kooperatif haline getirdim” dedi.
Kürşat Arslan, 2012 yılından bugüne kadar birçok yatırım ve hizmetleri de hayata geçirdiklerini vurguladı. Kadışehri’ne modern tarım market, tam otomasyon hububat eleme tesisi ve elektrik üretim tesisi başta olmak üzere, yaptığı projeleri sıralayan Başkan Kürşat Arslan, “Kendi 25 tonluk kamyonumuzu aldık, çiftçilerin hizmetine sunduk. Teleskop yükleyici aldık, servis araçları aldık, yatırım yapmak üzere arazi aldık. Kooperatif binamızın sınırında bulunan bin 200 metre kare arsayı aldık. Kooperatif merkezine 750 metrekare kapalı alan yaptırdık. Sertifikalı nohut tohumu üretimi yaptık” şeklinde konuştu.
AÇILMIŞ DAVA YOK
Başkan Kürşat Arslan, hakkında veya diğer yönetim kurulları hakkında açılmış bir mahkeme davası olmadığının altını çizerek, “Kamuoyunda yer alan bu tür haberler tamamen asılsız ve yalandır” şeklinde konuştu.
Kürşat Arslan, genel kurul sürecinde hakkında ortaya atılan tüm iddiaların yalan olduğunu, bu konuda yargıya suç duyurusunda bulunduklarını da belirterek, “Şahsımla ilgili ortaya atılan iddialar konusunda yasal haklarımı kullanmak için avukatım aracılığıyla gerekli başvuruları yaptım. Bunların tümü asılsız ve yalandır. Bu konuda hukukun vereceği kararı da kamuoyu ile paylaşacağım” ifadelerini kullandı.

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