Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101799
ALTIN
186.602
DOLAR
4.4402
STERLİN
5.9942
EURO
5.2738

Çiftçilerle buluştu

TARIM sektöründe ağırlığı bulunan Denizbank Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle Yozgatlı çiftçiler ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Çiftçilerle buluştu

TARIM sektöründe ağırlığı bulunan Denizbank Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle Yozgatlı çiftçiler ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

15 Mayıs 2018 Salı 07:00
43 Okunma
Çiftçilerle buluştu

Tarım sektörüne yönelik sunduğu bankacılık hizmetleriyle tanınan Denizbank, Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle program düzenledi.
Denizbank Yozgat Şube Müdürü Sinan Yücel, anlamlı bir gün vesilesiyle üreticilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Sinan Yücel, “2002 yılında Tarım Bankacılığı Bölümü’nü kurarak tüm kaynaklarımızla sektöre yoğunlaşma imkânı bulduğumuz günden bu yana, ihtiyaç duyduğu her an, her yerde üreticimizin yanında olmak vizyonuyla çalışıyoruz. Sağladığımız finansman kaynaklarının yanı sıra, teknolojideki bilgi birikimimizi de üreticimiz için seferber ediyoruz. Çiftçiler Günü münasebetiyle Yozgatlı çiftçilerimizle bir araya geldik” diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
OKÇULAR BOZOK’TA BULUŞTU
OKÇULAR BOZOK’TA BULUŞTU
HER DERDE DEVA
HER DERDE DEVA
YER MUZU TESCiLLENiYOR
YER MUZU TESCiLLENiYOR
Lassa çiftçilerle buluştu
Lassa çiftçilerle buluştu
Kaz yetiştiriciliği konuşuldu
Kaz yetiştiriciliği konuşuldu
TKDK REKOR KIRDI
TKDK REKOR KIRDI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim