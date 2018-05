Çiftçilerle buluştu

Tarım sektörüne yönelik sunduğu bankacılık hizmetleriyle tanınan Denizbank, Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle program düzenledi.

Denizbank Yozgat Şube Müdürü Sinan Yücel, anlamlı bir gün vesilesiyle üreticilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Sinan Yücel, “2002 yılında Tarım Bankacılığı Bölümü’nü kurarak tüm kaynaklarımızla sektöre yoğunlaşma imkânı bulduğumuz günden bu yana, ihtiyaç duyduğu her an, her yerde üreticimizin yanında olmak vizyonuyla çalışıyoruz. Sağladığımız finansman kaynaklarının yanı sıra, teknolojideki bilgi birikimimizi de üreticimiz için seferber ediyoruz. Çiftçiler Günü münasebetiyle Yozgatlı çiftçilerimizle bir araya geldik” diye konuştu.