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Çiftçilere eğitim

SORGUN İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından köylerde çiftçilere tarım ve hayvancılık konusunda eğitim veriliyor.

20 Şubat 2020 Perşembe 03:25
Çiftçilere eğitim

 Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, kış aylarının değerlendirilmesi amacıyla köylerde eğitim çalışmaları düzenlediklerini söyledi. Kış mevsimi süresince ilçeye bağlı bütün köylerde çifti eğitiminin planlandığını belirten Canbolat, "İlçemizde şu ana kadar 60 köyde eğitim verdik. Bu tür eğitimlerin hem çiftçilerimizin bilgilerini yenilemek hem de bilmedikleri konular hakkında aydınlatılmaları açısından oldukça yararlı olduğunu düşünüyoruz" dedi. Canbolat, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin çiftçilerin yeterli bilgilere sahip olması ile mümkün olacağını vurguladı. Canbolat, "Eğitimlerimizde toprak analizi nasıl yapılır, hayvan yetiştirme, bitki koruma, hayvan barınakları gibi çok çeşitli konularda bilimsel verileri çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Çiftçilerimizin sorunlarını dinliyoruz, sorularına cevap veriyoruz" diye konuştu. 

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Çiftçilere Eğitim
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