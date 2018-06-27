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Çiftçilere başvuru uyarısı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili başvurulan 30 Haziran 2018 tarihinde sona ereceğini belirterek, sisteme kayıt yaptırmayanların çiftçiye verilen desteklerden yararlanamadığı uyarısı yapıldı.

Çiftçilere başvuru uyarısı

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemi ile ilgili başvurulan 30 Haziran 2018 tarihinde sona ereceğini belirterek, sisteme kayıt yaptırmayanların çiftçiye verilen desteklerden yararlanamadığı uyarısı yapıldı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Çiftçilere başvuru uyarısı

Çiftçilerin 30 Haziran tarihine kadar başvurularını yapmaları istendi.  ‘ÇKS başvurusu yaptırmayan üreticilerin yıl içinde verilen mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları başta olmak üzere çiftçiye verilen desteklerden yararlanamadığı’ kaydedildi. ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerin düşük faizli kredi kullanamadığına da vurgu yapılarak, ‘Tarım sigortasına başvuramıyor. Çiftçilerimizin yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelebilecek zararları doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir’’ uyarısı yapıldı.

Tohum ve fide-fidan desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin ise, 29 Haziran Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi. Çiftçilerin yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını son güne bırakmadan bir an önce yaptırmaları istendi.  2018 yılı ‘Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım ve Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği’ başvurularının 29 Haziran’da biteceği, gerekli belgelerle müracaatını zamanında yapamayan çiftçilerin destekten faydalanamayacağının altı çizildi. Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteğinin dekarda, susam, kanola ve aspirde 4, tritikale, yulaf ve çavdarda 6, çeltikte 8, buğday ve arpada 8,5, nohut, kuru fasulye, mercimek ve soyada 20, korunga, fiğ, yem bezelyesinde 20, yoncada 30, patateste 80 lira olacağını bildirdi. Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteğinin ise dekarda, bodur ve yarı bodur meyve türlerinde standart olanlarda 100, sertifikalı olanlarda 400, sertifikalı çilek fidesinde 400, bağ ve nar hariç diğer meyve fidanlarında standartta 100, sertifikalıda 280 lira olacağı kaydedildi.

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