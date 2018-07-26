Çiftçiler yine uyarıldı

Her yıl onca ikaz ve uyarıya rağmen sürdürülen ve tarımsal gelenek haline gelen anız yakma konusunda, çiftçiler bir kez daha uyarıldı. Yozgat’ta her yıl olduğu gibi bu sene de çiftçilere anız yakma konusunda ikaz geldi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, hububat hasadı sonrasında, geriye kalan anızın yakılmasıyla orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis ve dumandan dolayı trafik kazaları meydana geldiğini hatırlattı. İl Müdürü Özdemir, “Ayrıca hasat edilmemiş komşu tarlalara yangın sıçraması, yakın köylerdeki hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanması gibi birçok riskler ortaya çıkmaktadır. Tarımsal açıdan verdiği zarar da yine artık çiftçilerimiz tarafından bilinmektedir” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da anız yakmanın çevreye, biyolojik çeşitliliğe ve tarımsal üretime zarar veren ilkel bir yöntem olduğunu hatırlattı. Yozgat gibi Anadolu vilayetlerinde halen bu ilkel tarımsal geleneğin devam ettiği gerçeğine dikkat çeken Şemsi Bayraktar, hasat sonrası tarla yüzeyinde kalan bitkisel atıkların, toprağı tavında tuttuğunu ve meyilli arazilerde verimli toprağın su ve rüzgar erozyonuyla kaybolmasına engel olduğunu vurguladı. TZOB Başkanı Bayraktar, “Çünkü anız, yağışların şiddetle toprağa düşmesini engeller, yüzey akış hızını azaltır, yağışın toprağa sızmasını sağlar. Anız yakmak birçok canlının beslenme, barınma ve korunma ortamını da yok eder” şeklinde konuştu.

