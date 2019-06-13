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Çiftçiler dikkat!

TOPRAK Mahsulleri Ofisi(TMO) Yerköy Şube Müdürlüğü hububat ve bakliyat üreticisi çiftçilere randevu uyarısında bulundu.

Çiftçiler dikkat!

TOPRAK Mahsulleri Ofisi(TMO) Yerköy Şube Müdürlüğü hububat ve bakliyat üreticisi çiftçilere randevu uyarısında bulundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Çiftçiler dikkat!

TMO’nun 2019 dönemi hububat ve bakliyat alımlarını önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da randevulu olarak gerçekleştireceği bildirildi. TMO Yerköy Şube Müdürlüğü’nün ilgili kurumlara gönderdiği bilgilendirme yazısında lisanslı depoların bulunduğu Yerköy, Sekili, Saray, Şefaatli, Sarıkent, Sorgun, Doğankent ve Sarıkaya’da hububat alımlarının lisanslı depolar üzerinden yapılacağı, bu depoların dolmasına müteakip ofis depolarına alım yapılacağı belirtildi. Lisanslı depolara alımların randevusuz yapılacağı da vurgulandı. Randevuların internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi, yine internet sitesi üzerinden şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alınabileceği belirtildi. Ayrıca üreticilerin randevu almadan önce bağlı bulundukları Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerini güncellemeleri gerektiği uyarısı da yapıldı.

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