Çiftçiler, dertlerini anlattı

Boğazlıyan İlçesi Yenipazar Beldesi’nde Belediye Başkanı Cem Eser tarafından hazırlanan ortamda, Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Şube Müdürleri ve Teknik personel ile birlikte, çiftçilerin sorunlarını dinledi, yanıtlar verildi, tarımsal üretim anlatıldı. Teknik personel tarafından, ‘Korumalı Tarım’ ve 2017 yılında yapılan ‘Deneme ve Demonstrasyon’ çalışmaları hakkında çiftçiler bilgilendirildi. Buzağı ölümlerinin önlenmesinin önemine değinildi, gübreleme gibi teknik konularda da katılımcılar aydınlatıldı. Toplantı, çiftçilere gösterilen sunumlardan sonra, yöneltilen sorulara da yanıt verildi.