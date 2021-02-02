Çiftçiler Ankara'da buluşacak

Türkiye’nin farklı illerinden bugün Ankara’ya gelecek olan mağdur çiftçiler, bu sefer Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)’un önünde toplanacaklar. Tarım Kredi mağduru çiftçiler, yüksek faizden, katlanan borçlarından dolayı hacizlik duruma gelmişti. Borçlarının ödenebilmesi için faizlerin silinerek bir yapılandırma talep eden mağdur çiftçiler, seslerini duyurabilmek için farklı günlerde 5 kez Ankara’da bir araya gelmişti. Ankara eylemlerinin ilkinde Tarım Kredi Kooperatifleri önünde toplanan mağdur çiftçiler, daha sonraki eylemlerinde sırasıyla TBMM ve Tarım ve Orman Bakanlığının önünde toplanmışlardı. TBMM’nin önündeki eylemlerine izin verilmezken, Bakanlık önündeki eylemlerin biri iptal edilmiş diğer iki eylemde ise dar çerçevede bir katılım olmuştu.