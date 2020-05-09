Çiftçi üretim için tarlasına koştu

Çiftçinin ekinlerine gübresini attığını, nohut, mercimek ve ayçiçeğini ektiğini, bahçe ekimi ve zirai mücadele çalışmalarının sürdüğünü anlatan Açıkgöz, "Hayat devam ediyor. Baharımız iyi geçti, inşallah bu şekilde devam eder. Ürünümüzde sıkıntı olmazsa her yılki gibi ürünümüzü üretip devletimize hizmet edeceğiz" dedi. Lök köyü çiftçilerinden Hasan Yiğit (75) ise gelen kısıtlamayla dışarı çıkamadıklarını ancak çiftçilere sağlanan istisna ile tarlada çalışabildiklerini aktardı. Çiftçi Atila Ertuğrul da verimli bir yıl geçirmek için bir taraftan zirai ilaçlama, bir taraftan da ekime hazırlık yaptıklarını ifade etti. Arazide çalıştıkları için koronavirüse karşı karantinada gibi olduklarını vurgulayan Ertuğrul, "Çiftçi olarak üretmek zorundayız, çiftçi ülkenin temel direği, üretmezsek aç kalırız. Buğday, sebze, meyve bunların hepsini bizim gibi çiftçiler üretiyor. Biran önce koronavirüsten kurtulmak için dua ediyoruz" diye konuştu.