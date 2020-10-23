ÇiFTÇi UNUTULDU

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, şekerpancarı taban fiyatının henüz açıklanmaması ile ilgili sorunu TBMM Genel Kurulunda söz alarak dile getirirken, buğday, arpa, mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasına tepki gösterdi. Yüzbinlerce şekerpancarı çiftçisinin hayatından bezdirildiğine vurgu yapan Keven, pancar fiyatının geçen sene 1 Eylül’de açıklanmasına rağmen bu sene Ekim ayında belli olmadığına dikkat çekti. Keven, “Şeker pancarı çiftçisi hayatından bezdirildi. Şeker pancarı hasadı başlayalı bir ay oldu, pancar fabrikaya çoktan teslim edildi ama fiyatı belli değil. Şu an çiftçiyle resmen alay ediyorsunuz. Şeker pancarının fiyatını şeker hâline geldikten sonra mı açıklayacaksınız? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan geçen yıl, 1 Eylül 2019'da Konya'da yaptığı mitingde şeker pancarı fiyatını açıklamıştı. Şimdi ekim ayı bitiyor, ortada bir açıklama yok’’ dedi. Keven, yüz binlerce şeker pancarı çiftçisinin yine hüsrana uğratıldığını kaydetti. Keven, ‘’Benim ilim Yozgat pancar üretiminde ülkemizde ikinci sırada olup Yozgatlı üreticiler umutla 400 lira fiyat bekliyorlar. Pancar taban fiyatını açıklamıyor iseniz söyleyin, açıklayacaksanız bir an önce açıklayın, üreticinin umutlarıyla fazla oynamayın!” diye konuştu.

GÜMRÜK VERGİSİ

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre buğday, arpa, mısır ithalatında çeşitli ülkelere uygulanan yüzde 25, yüzde 35 ve yüzde 45 oranındaki Gümrük Vergisinin 31 Aralık’a kadar sıfırlandığını hatırlattı. Keven, ‘’AKP iktidarı saraydan çiftçinin halini görmüyor, duymuyor, umursamıyor. Kendi çiftçisini yabancı ülke çiftçilerine ezdirmeye devam ediyor’’ şeklinde konuştu. Keven, AK Partinin, iktidara geldiği günden beri üretim yerine ithalata önem verdiğini ileri sürdü. Keven, ‘’Yeterli desteği alamayan çiftçimiz üretimden uzaklaşırken, ithalat lobileri eliyle yabancı çiftçiler desteklendi. AKP iktidarı ile ülkemiz tarımda dışa bağımlı hale getirildi. Son alınan ithalat kararı bunu bir kez daha gösterdi. AKP Genel Başkanının imzasını taşına son Cumhurbaşkanlığı kararı ile buğday, arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı’’ ifadelerini kullanarak, tepkisini dile getirdi.