Çiftçi paralandı

Pancar çiftçilerinin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden daha az etkilenmesi, şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için Kayseri Şeker’in, pancar ekicilerine yönelik 2019-2020 kampanya döneminde verdiği faizden kurtarma avansı çiftçiler arasında sevinçle karşılandı. Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "2016 yılında başlatmış olduğumuz bu uygulama Türkiye’de ve sektörde ilklerdendir. Çiftçilerimizin çalışmalarında başarılar diler. Bereketli, kazasız belasız bir kampanya dönemi nasip etmesini Cenab-ı Haktan niyaz ederiz" dedi.