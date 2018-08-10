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Çiftçi mahkum edildi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yerköy ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu, partililerle buluşulduktan sonra Muhtarlar Derneği ve esnafı ziyaret etti, çiftçi sorunlarını dinledi, çiftçilerin İsrail’in hibrit tohumuna muhtaç edildiğini söyledi.

Çiftçi mahkum edildi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yerköy ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu, partililerle buluşulduktan sonra Muhtarlar Derneği ve esnafı ziyaret etti, çiftçi sorunlarını dinledi, çiftçilerin İsrail’in hibrit tohumuna muhtaç edildiğini söyledi.

10 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Çiftçi mahkum edildi

Sekili Köyünde kasaba halkından üreticilerle karpuz yiyerek, sohbet eden Keven, kavun-karpuz üreticilerinin sorunlarını dinledi. Keven, “Ülke tarımının geldiği nokta maalesef ihraç ettiğimiz birçok tarım ürününün ithal edildiği noktadır. Tarımla uğraşan ailelerin göç ettiği bir noktadır. Bu kötü gidişatın değişmesi lazım. Çiftçimizin örgütsüz olmasından faydalanıyorlar. Üretici Birlikleri’ne ve Ziraat Odaları’na hesap sorma noktasında büyük iş düşüyor. Girdi maliyetlerine, mazota, gübreye, tohuma gelen zam taban fiyatlarına gelen zammın kat kat fazlası. Çiftçimiz kendi yerli tohumunu bile ekemiyor. Çünkü bu iktidar 2006’da çıkardığı yasayla yerli tohumu yasakladı. Genleri değiştirilmiş İsrail tohumuna mahkum edildi Türk çiftçisi” dedi.

BAĞIMSIZ ADAYI KUTLADI

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ilçelere gerçekleştirdiği ziyaret turlarının ardından il merkezindeki esnaf ve hemşerileriyle bir araya geldi. Yozgat Milletvekili Ali Keven, meclis çalışmaları dışındaki zamanını Yozgat’ta geçirerek ilçe ve beldelere ziyaretlerini sürdürüyor.

Önceki akşam Meydan Yeri Caddesi’ndeki esnaflarla bir araya gelen milletvekili Keven, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti, sorun ve talepleri yerinde dinledi. Yozgat Bağımsız Belediye Başkan adaylığını ilan eden esnaf Davut Bayram’ı da ziyaret eden Milletvekili Keven, Bayram’a başarı temennisinde bulundu. Milletvekili Keven, “Yozgat için kendisinde sorumluluk hisseden ve görev alma ihtiyacı duyan Davut kardeşimizi kutluyorum, hakkında hayırlısı olsun” dedi.

Milletvekili Keven, Yozgat’ın aciliyeti olan sorun ve sıkıntılarını meclis çatısı altında, ilk günkü mesaisinden bu tarafa dile getirdiğini hatırlatarak, “Bundan sonra da yine sizlerin içinde olacağım ve meclisimizde Yozgat için neler yapılması gerekiyorsa yapacağım” şeklinde konuştu.

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