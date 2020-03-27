Çiftçi icraları durduruldu

Resmi Gazetede yayımlanan karar özellikle Tarım Kredi Kooperatiflerinden kredi kullanan ancak borcunu ödeyemeyen çiftçiler için başlatılan icra takiplerini yakından ilgilendirdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı genelgesindeki karara göre, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç yurt genelindeki icra ve iflas takipleri 30 Nisan’a kadar durduruldu.

Genelgede, ‘Korona virüs salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durduruldu. Bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir’ denildi. Resmi Gazetede yayımlanan karar çiftçileri de yakından ilgilendiriyor. Bilindiği üzere Tarım Kredi Kooperatiflerinde uygulanan yüksek faizden dolayı borcunu ödeyemeyen çiftçiler icralık olmuş, takipteki çiftçiler için icra müdürlüklerinden icra emirleri çiftçiye gönderilmeye başlanmıştı. Yayınlanan kararla birlikte icralık olan çiftçinin icralık takipleri 30 Nisan'a kadar ertelenmiş oldu.