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Çiftçi eğitimleri

ŞEFAATLİ İlçe Tarım Müdürlüğü, çiftçilerin eğitimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

Çiftçi eğitimleri

ŞEFAATLİ İlçe Tarım Müdürlüğü, çiftçilerin eğitimlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 

17 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Çiftçi eğitimleri

Şefaatli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, çiftçilere yönelik eğitim çalışmalarını akşam gerçekleştirdi. Toplantılarda, Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimler, katılımcıları çeşitli konularda bilgilendirip, sorularını yanıtladı. Şefaatli ilçesinde bugüne kadar 14 köye gidildi, 26 köye daha gidilmesi planlandı. Katılımcılara, genel tarım ve hayvancılık konuları, hububat tarımı, tarım ve hayvancılık desteklemeleri, Çevre amaçlı tarım arazilerini koruma (ÇATAK) programı anlatıldı. Bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele, yabancı ot mücadelesi, toprak işlemesiz tarım, anız yakmanın zararları da aktarıldı. Biçerdöverle hasatta dane kaybının önlenmesi, nadas alanlarının azaltılması, nohut-mercimek tarımı, sertifikalı tohum kullanımı, yem bitkileri konusunda bilgiler verildi. Gübre ve gübreleme, kontrollü zirai mücadelede ilaç kullanımı ve reçeteli satış, suni tohumlama, hayvan barınakları, ahırlarda aydınlatma, havalandırma tekniklerinin gösterilmesi, buzağı ölümlerinin önlenmesi, bakım destek sistemleri, aşılama, bakım, besleme, hayvan hareketleri, tarım sigortası, kırsal kalkınma programı gibi konulardan da bahsedildi.

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