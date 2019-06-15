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Çiftçi destek ödemesini bekliyor

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, ödenmeyen sertifikalı tohum desteğini Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla dile getirdi.

Çiftçi destek ödemesini bekliyor

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, ödenmeyen sertifikalı tohum desteğini Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla dile getirdi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Çiftçi destek ödemesini bekliyor

Keven, çiftçilerin Ekim ayında kullanmış oldukları tohumun destekleme ödemesinin dokuz ay geçmesine rağmen ödenmediğini ileri sürdü. Keven, “Çiftçilerimize ödenen sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri hâlâ ödenmedi. Normalde Ocak-Şubat aylarında ödenen destekleme ödemeleri bu yıl beş ay gecikti. Sertifikalı tohum desteği 13 Haziran itibariyle ödenmedi. Çiftçimiz buğday tohumunu Ekim ayında ekti, nerdeyse hasat edecek ama tohum desteği bir türlü ödenemedi” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den çiftçilerin sesine kulak verilmesini talep eden Keven, “Tarım ve Orman Bakanı’na Yozgatlı çiftçiler soruyor; Yozgat çiftçisine tohum destekleme ödemeleri ne zaman ödenecektir? Çiftçilerimiz biran önce bu ödemenin yapılmasını bekliyor. Yazlık kışlık saraylara kaynak bulunabiliyorsa; çiftçilere yapılacak ödemeler için de gereken kaynak bulunabilir” diye konuştu.

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