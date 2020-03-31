Çiftçi 30 Nisan'a kadar icraya verilmeyecek!

. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında bazı tedbirler aldıklarını dile getiren Poyraz, "30 Nisan tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek" dedi. Poyraz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Dünya genelinde görülen ve ülkemizde de etkili olan yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgınının piyasalara olumsuz etkilerini azaltmak için açıklanan sosyoekonomik önlemler paketi kapsamında gerekli çalışmaları başlattık. Ortaklarımızın mevcut durumdan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldık. Bu kapsamda; 30 Nisan 2020 tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle Risk Merkezi’ndeki siciline mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak. Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.”

Diğer yandan 65 yaş ve üstü ortakların, ihtiyaçlarının ortağı oldukları kooperatifleri telefonla arayarak bildirebileceklerini açıklandı.