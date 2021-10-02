Çayıralan ürünleri ile fuara damga vurdu

Çayıralan Belediyesinin iştiraki olan Çayıralan Emekçi Kadınlar Şirketi (ÇEKAŞ) tarafından üretilen yöresel doğal ürünler, İstanbul-Yenikapı-Avrasya Fuar alanında açılan stantta satışa sunuldu. Yöresel ürünlerin satış ve tanıtımının yapıldığı standı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaret etti, ürünler hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, Yozgat’ın kokulu mercimeğini sürekli gündeme taşıdıklarını hatırlatarak, Türkiye’nin orta yerindeki tarım bölgesinin ihmal edildiğine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta tarımsal faaliyetlerin artırılarak, çiftçilerin üretim noktasında desteklenmesi gerektiğinin de altını çizdi.