Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111162
ALTIN
380.030
DOLAR
6.8289
STERLİN
8.6614
EURO
7.7404

Çapa avansı

Kayseri Şeker’den çiftçiye 64 Milyon Lira Çapa Avansı ödendi.

16 Haziran 2020 Salı 00:16
Çapa avansı

KAYSERİ Şeker, 2020-2021 Kampanya döneminde Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan Fabrikaları’na bağlı sözleşmeli pancar ekimi yapılan 21 bölgede toplam 14 bin 900 çiftçiye, 64 Milyon lira Çapa Avansı ödemesinde bulunuyor.  Kampanya dönemi boyunca üreticisinin her zaman yanında olan Kayseri Şeker bugüne kadar üreticisine Ekim, Motorin, Gübre, Herbicide, Bayram ve bu Çapa Avansı ile birlikte 256 Milyon Liralık ayni ve nakdi avans ödemesi yaptı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker olarak, pancar tohumlarının toprak ile ilk buluştuğu günden, pancarını fabrikaya teslim ettiği güne kadar geçen sürede Ekim, Gübre, Tohum, Çapa, Sulama, Bayram, Söküm, Motorin ve İlaç avansı ödeyerek, üreticilerin özellikle bu zor günlerde yanında olduğunu söyledi. Akay, Pancar tarlalarında çapanın yapıldığı bu günlerde çalışan işçilerin alın terini kurumadan ödemek için verilen çapa avansının, çiftçinin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu vurguladı. Akay, “Bu dönemdeki ödemeler çiftçimiz için adeta bir can suyu niteliği taşıyor. Bizim asıl hedefimiz çiftçimizi namerde değil merde dahi muhtaç etmemektir. Bu doğrultuda ilk tohumun ekildiği günden bu güne kadar Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarımızda sözleşmeli pancar ekimi gerçekleştiren 14 bin 900 çiftçimize toplamda 256 Milyon lira avans ödedik. Bundan sonraki ayni ve nakdi avans ödemelerimiz de zamanında yapılacaktır. Çiftçilerimize bereketli olsun” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Çapa Avansı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkutan iddia!
Korkutan iddia!
Tarla Günü yapıldı
Tarla Günü yapıldı
Hasat zamanı
Hasat zamanı
Zahmetsiz tarım yüz güldürdü
Zahmetsiz tarım yüz güldürdü
Tarıma sulama desteği
Tarıma sulama desteği
Bu işi sevdik…
Bu işi sevdik…
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim