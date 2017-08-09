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Canları yakıyoruz!

Yozgat’ta hasat mevsiminin sona ermesi ile birlikte anız yakma duyarsızlığı da başladı. Tarım arazilerinin verimini düşüren, içindeki canlıları katleden uygulamayı ısrarla sürdüren çitçiler büyük bir suça imza atıyor. 

Canları yakıyoruz!

Yozgat’ta hasat mevsiminin sona ermesi ile birlikte anız yakma duyarsızlığı da başladı. Tarım arazilerinin verimini düşüren, içindeki canlıları katleden uygulamayı ısrarla sürdüren çitçiler büyük bir suça imza atıyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:02
29 Okunma
Canları yakıyoruz!

Yozgat’ın Çokradan Kasabası ile Fahralı Köyleri arasındaki tarım arazilerinde önceki akşam anız yangını meydana geldi. Bir anda tarım arazilerini saran yangını söndürmek için civar köylüler büyük mücadele verdi. 
Bir anda tarım arazileri üzerinde yükselen dumanlar gecenin karanlığını yaran alevlere dönüştü. Duyarsız çiftçilerin yaktığı anız yangını kısa sürede başka vatandaşların tarlalarına da sıçradı. Çevredeki ormanlık alanlara doğru rüzgarın da etkisi ile hızla yayılan anız yangını yine duyarlı vatandaşların çabası sonucu söndürüldü. Yaklaşık 4 saat süren anız yangını mücadelesi zorda olsa başarıya ulaştı. 
Duyarlı vatandaşlar tarım arazilerini ve içindeki canlıları katledenlere tepki gösterdi. 
Tarım arazilerinin anız yangınları ile birlikte verimsizleştiğini hatırlatan vatandaşlar, ayrıca içerisindeki canlıların katledildiği gerçeğine dikkat çektiler. 
 

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