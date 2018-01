Buzağılara koruma!

YOZGAT Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü, ‘hayvan hastalıklarıyla mücadele ve buzağı ölüm oranlarını düşürme yılı’ kapsamında Sorgun ilçesinde, buzağı ölümlerinin en az seviyeye çekilebilmesine yönelik eğitim çalışması gerçekleştirdi. Kamu ve özel sektörde görev yapan tüm veteriner hekimlerin katıldığı toplantıda, ‘Buzağılarda koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılması ve neonatal buzağı ölümlerinin önlenmesi’ ile Veteriner Tıbbi Ürünlerin reçeteli satışında ‘Elektronik Reçete Sistemi’ konulu eğitim çalışmasında, katılımcılar uygulamalar hakkında bilgilendirildi.

BUZAĞI ÖLÜMLERİ

Yozgat gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, ülkemizde her yıl 4,5 milyon buzağının doğduğunu, üretime dahil olmadan, yani et ve süt veriminden faydalanılamadan kaybedilen buzağı sayısının ise 500 binin üzerinde bulunduğuna dikkat çekti. Özdemir, ‘Verebileceği et ve süt verimi dâhil edilmeksizin basit bir hesapla buzağı kayıplarının ülkemize maliyeti yıllık 2 milyar lirayı geçmektedir. Kaybedilen her buzağı yetiştiricimizin de karlılığını düşürmektedir. Çünkü buzağılar işletme gelirinin yüzde 40’ını oluşturmaktadır. Sadece buzağı kayıplarının önüne geçebilirse, zaman içerisinde ithalata da gerek kalmayacaktır’ dedi.

İl Müdürü Özdemir, ülke olarak buzağı ölümlerinin önlenmesinde en büyük sorumluluğun veteriner hekimlerine düştüğünü, yetiştiricilerin sağlıklı buzağılar elde edebilmesi için öncelikle koruyucu hekimlik konusunda bilgili ve bilinçli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Özdemir, ‘Bu nedenle gerek kamuda çalışan gerekse mesleğini özelde yürüten tüm veteriner hekimlerimiz buzağı kayıplarını asgari düzeylere düşürmek amacı ile gebelik dönemindeki hayvanların bakım-besleme, doğum sonrası buzağıların bakım-besleme-aşılanması konularında hayvan sahiplerini bilgilendirmeleri büyük önem arz etmektedir’ diye konuştu.



Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir ile birlikte Şube Müdürleri, İlçe Müdürlerinin de katılımı ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Abuzer Acar, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Arif Özkan konuşmacı olarak katıldı. İl Müdürü Özdemir, buzağı ölüm oranında ülke genelinde hedeflerinin buzağı kayıplarını yüzde 15’ten yüzde 5’li rakamlara düşürmek olduğunu söyledi. Özdemir, ‘Bu sayede ülkemizin gerek canlı hayvan gerekse et ihtiyacının karşılanmasında dışa bağımlılığı ortadan kalkacaktır. Sağlıklı buzağıların elde edilmesi yanında damızlık dişi hayvan varlığımızın da korunmasının hayvancılığımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla damızlık vasfı taşıyan dişi hayvanların kesimhanelerde kesimlerine müsaade edilmemesi, kurban bayramında kurbanlık olarak sevklerine izin verilmemesi gerekmektedir’ dedi.

Doç. Dr. Abuzer Acar, buzağı ölümlerinin önlenmesinde koruyucu hekimlik uygulamalarının önemli olduğunu hatırlattı. Acar, gebe hayvanların doğuma 2 ay kala buzağı ishallerine karşı mutlaka aşılanması gerektiğine vurgu yaptı. Acar, ‘Doğum yapacak ineklerin temiz ve kuru ortamlarda doğum yaptırılmalarını, doğan buzağılara ise doğuma müteakip 1 saat içerisinde ağız sütü en an 2 litre miktarda verildiği takdirde buzağılarda ölüm oranları önemli miktarda düşecektir’ diye konuştu.

Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı Arif Özkan da, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacak olan veteriner tıbbi ürünlerin, elektronik reçete sistemi üzerinde yapılacağını kaydetti. Özkan, reçeteli satışı sayesinde hayvan sağlığı ve tedavi uygulamalarının kontrollü bir şekilde yürütülmesi, hayvansal gıdalarda ilaç ve kalıntı takibi açısından çok faydalı bir uygulama olacağını kaydetti.