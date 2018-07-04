Buzağı destekleri başladı

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında yapılacak olan 2018 yılı buzağı desteklemesinde, programlı aşılarının tamamlanması, Türkvet ve e-ıslah kayıtlarının yapılması şartıyla 2018 yılı doğumlu her buzağı desteklemeden yararlandırılacağı kaydedildi. Buzağı desteklemesinden yararlanmak için, soykütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, önsoykütüğüne kayıtlı yetiştiriciler ise şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapabilecekleri belirtildi. ‘’Buzağı Desteklemesi için 1'inci dönem başvuruları 2 Temmuz 2018’de başlamış olup, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecektir. Birinci dönem 2018 yılı içerisinde doğan, Türkvet ile E-Islah sistemlerine kayıt edilmiş ve programlı aşıları (Şap, Brusella) tamamlanmış buzağılar yararlanabilecektir. Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenecek olup, doğduğu işletmede 120 günü tamamlama şartı aranmaktadır. 1'inci dönem desteklemeye müracaat eden yetiştiricilerin, 2'nci dönem için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bir defa yapılan müracaat, sonraki dönem destekleme başvuruları için geçerlidir’’ denildi.

Destekleme kapsamında, önsoykütüğüne kayıtlı yetiştiricilere buzağı başına 550 lira, soykütüğüne kayıtlı ve Birlik aracılığıyla müracaat eden yetiştiricilere buzağı başına 700 lira, döl kontrolü kapsamındakiler için ise buzağı başına ilave 50 lira ödeme gerçekleştirileceğinin altı çizildi. Tebliğe göre, "Buzağıların zamanında küpeletilmesi, Türkvet ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılmasından" yetiştiriciler sorumlu olacakları uyarısı yapıldı. Hayvancılık desteklemeleri konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerin, Yozgat merkezde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne, ilçelerde ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine başvurabileceklerine vurgu yapıldı.