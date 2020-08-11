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Buğdayda stokçuluk uyarısı

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, sektörün dışındaki kişilerin buğday alımları gerçekleştirdiğini gördüklerini söyledi.

11 Ağustos 2020 Salı 00:58
Buğdayda stokçuluk uyarısı

Güldal, "Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır." dedi. Güldal, kısa sürede hasatı tamamlanacak hububat sezonunu değerlendirdi. Rekoltenin önceki yıllara göre daha yüksek oluşmasını beklediklerini dile getiren Güldal, verimin yüksek ve kalitenin de iyi olduğunu söyledi. Güldal, TMO'nun belirlediği alım fiyatlarının üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti: "Bu arada sektör de fiyatlarını yaklaşık olarak bizim seviyemizde belirledi ve alım yaptı. Salgın nedeniyle gıda fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle üretici hasattan sonra ürünlerin hemen satmadı, elinde tutuyor. Sektör dışı hububat-bakliyat ticaretinde daha önce yer almayan kişilerin alımları gerçekleştirdiğini gözlüyoruz. Bunun ülkemizdeki hububat ve bakliyat piyasalarında olumsuz etkileri olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu eylemler stoklama mantığıyla yapılıyorsa, TMO geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da piyasa regülasyonunu keskin ve ciddi şekilde sağlayacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Buğdayda Stokçuluk Uyarısı
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