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Buğdayda Çeşit Denemesi

TÜRKİYE’nin en fazla tahıl üreten illeri arasında yer alan, TÜİK’in geçen yılki verilerine göre 3 milyon 94 bin 619 dekar alanda 670 bin 513 ton buğday üretiminin yapıldığı Yozgat’ta buğdayda yeni yerli çeşitlerin tanıtılması amacıyla ekimi yapılan ‘Şanlı’ ve ‘Bozkır’ çeşitlerinin hasadı yapıldı.

Buğdayda Çeşit Denemesi

TÜRKİYE’nin en fazla tahıl üreten illeri arasında yer alan, TÜİK’in geçen yılki verilerine göre 3 milyon 94 bin 619 dekar alanda 670 bin 513 ton buğday üretiminin yapıldığı Yozgat’ta buğdayda yeni yerli çeşitlerin tanıtılması amacıyla ekimi yapılan ‘Şanlı’ ve ‘Bozkır’ çeşitlerinin hasadı yapıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
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Buğdayda Çeşit Denemesi

Sorgun Büyüktaşlık köyünden Taha Cemil Şahin isimli çiftçi ile birlikte ekimi yapılan buğday çeşitlerinin hasadında, Yozgat Tarım İl Müdürlüğü teknik personeli de hazır bulundu. Yozgat Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, araştırma kuruluşları tarafından geliştirilen yerli çeşitleri Yozgat’ta yaygınlaştırmak amacıyla birçok deneme ve demonstrasyonlar kurduklarını hatırlattı. Özdemir, Şanlı çeşidinin Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tescil ettirildiğin belirterek, ‘’Ekmeklik kırmızı deneli buğdaydır. Renkli başaklı, kılçıksız, kırmızı sert taneli, orta boylu bir çeşittir. Soğuğa ve yatmaya mukavemeti yüksek, tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir. Ayrıca sulu şartlarda yüksek tane verim ve sap verimine sahiptir. İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin buğday tarımı yapılan taban, yarı taban alanlarına, destek sulama yapılan alanlara önermekteyiz’’ dedi.  Özdemir, Bozkır çeşidinin ise, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilerek, 2014 yılında tescil ettirildiğini kaydetti. Özdemir, iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın gündemde olduğu günlerde bu çeşidinin önemine dikkat çekerek, ‘’Bozkır, kurak şartlar için tescil ettirilmiş bir çeşittir. Kılçıklı beyaz başaklı, beyaz deneli, orta erkencidir, soğuğa kurağa ve yatmaya dayanıklıdır. Bitki boyu 120-130 santim olup, sapı sağlamdır’’ diye konuştu. Bu çeşitlerin Yozgat şartlarında ilk defa ekiminin yapıldığını vurgulayan Özdemir, ‘’Bu çeşitlerimizi üretim sezonu boyunca takip ettik. Şimdi ise İl Müdürlüğümüz personelinin kontrolünde hasat edilmiştir. Şanlı çeşidimizin dane kalitesi, ürün özellikleri iyi olduğundan dolayı çiftçiler ve alıcılar tarafından tutulmaktadır. Bu yıl ekim yapılan mevkide 200 kilo civarında verim alınmıştır. Şanlıdan bölge ortalamasında verim alınmıştır. Bozkır çeşidimizden ise 300 kilonun üzerinde verim alınmıştır. Her iki çeşidimizi de verim ve kaliteleri yönünden çiftçilerimize öneriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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