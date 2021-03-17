Buğday üretimi arttı

Dünyada son beş yılda üretilen buğday 2019/2020 sezonunda 773 milyon tona ulaşarak bir rekora imza atıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hazırlanan Dünya Hububat ve Bakliyat Raporu - Mart 2020’ye göre bu artış Rusya, Kazakistan, Avustralya ve Kanada'daki üretim artışlarından kaynaklandı. Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Arjantin’deki buğday üretim artışları düşmüş olmasına rağmen toplamdaki buğday üretim miktarını bu azalışlar etkilemedi. Dünya buğday üretimi 2020/21 sezonunda yüzde 1,4 artışla 773 milyon ton olarak gerçekleşti. Buğday üretiminde lider ülkeleri detaylı inceleyen TMO, 2021/22 sezonunda da dünya buğday üretiminin yüzde 3 daha artarak 790 milyon ton olmasının beklendiğini kaydetti.

TÜKETİM DE ARTTI

Buğday üretimindeki bu artışa salgın hastalık koşullarının neden olduğu değerlendirilirken, 2019/2020 sezonunda buğday tüketimi de arttı. TMO raporuna göre, gıda ve yem kullanımındaki artışla birlikte tüketim de yüzde 2 yükselerek 756 milyon tona ulaştı. Dünya arpa üretimi ise 2020/21sezonunda bir önceki sezonun 2,4 milyon ton üzerinde 158 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu rakam da son yıllar baz alındığında yine rekor bir üretimi gösteriyor. Ancak yeni sezonda arpa ekim alanlarının yüzde2 oranında azalmasının tahmin edildiği kaydedildi.