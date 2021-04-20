Budama zamanı

YOZGAT il genelinde bağcılığın yeniden hayat bulmasına yönelik sürdürülen çalışmalar doğrultusunda tesis edilen bağlarda, son cemrenin toprağa düşmesiyle yapılması gereken budama ve hazırlık çalışmaları hava sıcaklıklarının değişkenliği nedeniyle Nisan ayına kaldı. Çiftçiler, üzüm bağlarında toprağı işlemeye, çubuklarında budama çalışmalarına başladı. Bağların zamanında budanmasıyla üzümün veriminin ve kalitesinin de yüksek olmasının sağlandığı, toprağının da havalandırılması gerektiği kaydedildi. Bağlarda budama yapılırken, ince dalların bırakılması, alttaki köklerin çıkartılıp, kuruyan dalların temizlenmesi gerektiği kaydedildi. Budama yaparken özellikle tomurcuğun biraz üstünden ve yatay bir şekilde kesilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Böylece, keserken özsuyunun tomurcuğun üzerine gitmemesinin sağlanmış olacağı kaydedildi. Çiftçiler, asma ağaçlarına eskisi gibi yeterince bakım yapılmadığı için verimin düştüğüne dikkati çekerek, ‘’Eskiden bir ağaçtan 50 kiloya yakın üzüm alınırdı. Şimdi dört üzüm ağacından bir kasa çıkmıyor. Atalarımız önceleri bir bağla günlerce uğraşıyordu. Oysa bugün biz ne yapıyoruz. Baştan savma yapıyoruz ve diyoruz ki bağım üzüm vermiyor’’ diye konuştular.