Bu işi sevdik…

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen toprak işlemesiz tarım uygulamaları örnek çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, toprak işlemesiz tarımı çiftçilere uygulamalı olarak göstermek, yaygınlaştırmak amacıyla Kuyumcu köyünde yapılan toprak işlemesiz Macar fiği ekiminde mükemmel sonuç alındığını söyledi.

İl Müdürü Tanju Özkaya, 1950'li yıllardan beri toprak işlemesiz tarım uygulamasının dünyada uygulanmakta olduğunu, son yıllarda ise ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan bir sistem olduğunu kaydetti. Özkaya, toprak işlemesiz tarım ile toprağı herhangi bir toprak işleme aleti ile işleme yapmadan ekip biçmek, tarımsal faaliyete devam etmek olduğunu hatırlatarak, bu şekilde tarlada normal tarımsal faaliyetlere devam edilebildiğini, toprak işleme ile uğraşılmadığından çiftçi açısından zaman, işgücü ve önemli girdilerden olan mazottan tasarrufunun sağlandığını bildirdi.

Tarım Müdürü Özkaya, ’’Toprak işlemesiz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla eğitim, yayım faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. Bu amaçla birçok köyümüzde eğitim, yayım ve bilgilendirme çalışmaları yaptık. Çiftçilerimize uygulamayı yerinde göstermek amacıyla teknik geziler düzenledik. Birçok İlçemiz ve köyümüzde demonstrasyon faaliyetleri yürütüyoruz. Toprak İşlemesiz tarımı yaygınlaştırma konusunda İl Müdürlüğümüzce yaptığımız bu çalışmaların sonucunda bugün İlimizde 5 bin dekar civarı alanda toprak işlemesiz tarım yapılmaktadır. Amacımız bu miktarları daha da artırmaktır’’ diye konuştu.

Tarım Müdürü Özkaya, Kuyumcu köyünde bir önder çiftçi ile iki yıldır demonstrasyon ekiminin yapıldığını anlattı. Özkaya, ‘’Geçen yıl yine toprak işlemesiz olarak arpa ekimi yapılmıştı. Bu sene bu araziye yine toprağı işlemeden Macar fiği ekimi yaptık. Sonuç çok güzel, bütün çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Bu sistemde dikkat edilecek hususlar tarlaya her yıl farklı üretim çeşidinden ürün ekilmesi ve konu uzmanlarından teknik bilgi ve yardım alınmasıdır. İl Müdürlüğü olarak biz bu konuda her zaman çiftçimize teknik destek be bilgi vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.