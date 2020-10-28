BOZOK YAYLASI ŞENLENECEK

YOZGAT Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen Bozok Diyarında yaşamak için bir ‘sürü’ nedenim var projesi kapsamında Ziraat Bankası ile proje protokolü imzalandı. Yozgat’ta küçükbaş hayvan varlığının arttırılması, hayvansal üretime paralel olarak ekonominin canlanması ve ihtiyaç fazlası dişi hayvanların kesiminin önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan projenin lansmanı Valilik salonunda gerçekleştirildi. İmza töreni ve proje tanıtım lansmanınna, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Mustafa Sarıkuş, Tarım ve Orman İlçe Müdürleri, Oda Başkanları ve besiciler katıldı. Törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, Bozok Diyarında yaşamak için bir ‘Sürü’ nedenim var projesinin asıl ana fikrinin üreticiler olduğunu söyledi. Hedeflerinin ilk etapta 500 bin küçük baş hayvanı Bozok yaylasında otlatmak, bu hayvanlar ile birlikte kırsal kalkınmayı, yerel kalkınmayı bir nebze olsun katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Polat, ‘’Ziraat Bankasına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Amaç burada küçük baş yetiştiriciliğini daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz kaygısındayız. Bozok diyarı tarım ve hayvancılığı önde olan bölgelerinden. Biz tarımda Türkiye’de ilklerde olan bir iliz. Sanayileşme yönünde de bir atılımımız var. İnşallah sanayileşmeyi de biran önce bitirip tarım ve hayvancılık ile üretimi aynı noktada buluşturmayı hedefliyoruz. Öncelikle alınacak olan hayvanların Yozgat bölgesinden alınmasını istiyorum. Kendi bölgemizin hayvanını yine kendi bölgemizin insanına ulaştırmak birinci hedefimiz bu olmalı’’ dedi. Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Mustafa Sarıkuş ise Ziraat Bankası ile Yozgat Valili arasında imzalanacak olan protokol ile Bozok Diyarında yaşamak için bir ‘sürü’ nedenim var projesini hayata geçireceklerini belirtti. Sarıkuş, Yerli verimli, üretken bir ırk ile koyun yetiştirmeyi, küçükbaş hayvan varlığını arttırmayı devlet, üretici ve özel sektör işbirliği ile bölgesel üstünlükleri ekonomik güce çevirerek bölgesel kalkınmayı arttırmayı amaçladıklarını vurguladı.Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya da proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

100 BİN LİRA

FAİZSİZ KREDİ

Ziraat Bankası ile yapılan protokol kapsamında hayvan üreticisine 150 bin lira kredi imkanı sunulacak. 100 bin lirası faizsiz olacak olan kredinin 50 bin lirasına ise faiz uygulanacak olan kredi 12 ay geri ödemesiz ve azami 7 yıla kadar da vadeli olacak şekilde küçük baş hayvan alımları gerçekleştirilecek. Konuşmaların ardından Ziraat Bankası ile Yozgat Valiliği arasında Bozok Diyarında yaşamak için bir ‘sürü’ nedenim var projesinin protokolü imzalandı. Projeye dahil olmak isteyen çiftçilerin ise bugünden itibaren Ziraat Bankası ile irtibata geçebilecekleri bildirildi.