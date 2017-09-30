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Bozok elma satıyor!

BOZOK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gedikhasanlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ilk hasadı yapılan elmayı satışa çıkartıldı.

Bozok elma satıyor!

BOZOK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gedikhasanlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ilk hasadı yapılan elmayı satışa çıkartıldı.

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:10
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Bozok elma satıyor!

Fuji ve Golden Çeşiti elmanın kilosunun 2 liradan satışının yapıldığı, üniversitenin internet sitesinden duyuruldu. 
Bozok Üniversitesi tarafından 2012 yılında tesis edilen meyve bahçesinde gerçekleştirilen elma, armut ve kiraz hasadının ardından, ürünler satışa çıkartıldı.114 dekar alandan oluşan  Ziraat Fakültesi Gedikhasanlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ilk hasat bu yıl gerçekleştirildi. 752 elma, 165 kiraz, 196 armut fidesi toprakla buluşturuldu. Farklı cinslerdeki meyvelerin hasadı tamamlandı. Aynı alanda 2014 yılında 420 armut, 2015 yılında da 224 ceviz fidanının dikimi yapıldı, henüz meyve alınmadı. Hasat sonrasında toplanan meyvelerin önemli bölümü değerlendirildi. Bozok Üniversitesi internet sitesinde, Ziraat Fakültesi Gedikhasanlı Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından iyi tarım uygulamaları ile yetiştirilip, hasat edilen Fuji ve Golden çeşitlerindeki elmanın satışının kilosu 2 liradan yapılmakta olduğu duyuruldu. 

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